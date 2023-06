Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizist erkennt brutalen Schläger auf Videobildern wieder

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen (27. Juni) auf den Livebildern der Videoüberwachungsanlage im Münsteraner Hauptbahnhof einen Mann am Boden liegen sehen und eine Streife dorthin beordert.

Der 59-Jährige wurde zwischenzeitlich von Ersthelfern versorgt. Er hatte eine blutende Platzwunde am Hinterkopf und konnte sich nicht an einen Sturz erinnern. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die weitere Auswertung der Videoaufzeichnungen wurde ermittelt, dass der 59-Jährige sich zuvor mit einem jungen Mann unterhalten hatte, der ihn dann unvermittelt niedergeschlagen hat und sofort flüchtete. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen im Bahnhofsumfeld verlief zu-nächst ergebnislos.

Anhand der Videobilder erkannte ein Bundespolizist aus der Folgeschicht den bis dahin unbekannten Tatverdächtigen aus einem vorherigen Einsatz wieder. Gegen den 19-jährigen Münsteraner serbischer Staatsangehörigkeit wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

