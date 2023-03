Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Irrfahrt am Abend

Kalbsrieth (ots)

Von einem lauten Knall wurden Anwohner am Dienstagabend, gegen 22.10 Uhr, in Kalbsrieth geweckt. Sie sahen ein Unfallauto, das mitten auf der Straße stand und mehrere Personen herumstanden und lautstark schimpften. Die alarmierten Polizisten sorgten für Ruhe. Deren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 56-jährige Fahrzeughalter aus dem Saalekreis mit seinem Opel Meriva aus Richtung Artern in Richtung Kalbsrieth unterwegs war. Beim Befahren einer Brücke kam er in der Kurve von der Straße ab, fuhr über einen Bordstein und eine Rabatte, ehe sein Auto eine Stützmauer passierte und in einer Grundstückseinfahrt stehen blieb. Ein 58-jähriger Insasse musste mit einer Kopfverletzung medizinisch versorgt werden. Die zwei anderen Insassen sowie der Fahrer blieben unverletzt. Der 56-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Das Unfallauto barg ein Sicherheitsdienst.

