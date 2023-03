Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheiterten an Tür

Uder (ots)

Unbekannte beabsichtigten am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Einheit einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin hatte den versuchten Einbruch entdeckt, als sich das Türschloss nur schwer schließen ließ. Außerdem fanden sich an der Wohnungstür Spuren, die auf einen Einbruchsversuch schließen lassen. In die Wohnung gelangte der oder die Täter aber nicht.

