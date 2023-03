Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl schnell geklärt

Mühlhausen (ots)

Polizisten kontrollierten im Rahmen einer Fußstreife durch die Innenstadt von Mühlhausen in der zurückliegenden Nacht einen 44-Jährigen. Während der Kontrolle sprach sie ein Mann an, und bezichtigte den 44-Jährigen des Handydiebstahls, kurz zuvor, aus seinem Auto. Die Polizisten durchsuchten den vermeintlichen Dieb und fanden tatsächlich das gestohlene Handy in der Jacke. Das übergaben sie dem rechtmäßigen Besitzer und erstatteten gegen den 44-Jährigen Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell