Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Trickbetrüger gibt sich als Dachdecker aus:

Am Dienstag, den 24.05.2022, kam es in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr, in Vienenburg in der Straße Schiffgraben zu einem Trickbetrug. Ein ca. 50 -55 Jahre alter Täter, der in Handwerkerkleidung auftrat, klingelte an der Haustür eines 91jährigen Bewohners. Er schwindelte ihm vor, dass er Mitarbeiter einer bekannten Dachdeckerfirma sei. Als solcher habe er am Nachbarhaus arbeiten müssen. Dabei sei ihm aufgefallen, dass am Dach seines Hauses ebenfalls Schäden vorhanden seien. Er bot dem 91jährigen deshalb an, dieses umgehend zu reparieren. Zu diesem Zweck würde er allerdings Bargeld benötigen, um das erforderliche Material zu beschaffen. Auf dieses Angebot ließ sich der Bewohner ein und übergab ihm in der Wohnung mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Täter verließ das Haus. Eine Nachfrage bei der angegebenen Firma führte zum Auffliegen der Tat. Wie sich herausstellte, hatte der Trickbetrüger seinen Aufenthalt in der Wohnung genutzt, um außerdem Schmuck zu entwenden.

