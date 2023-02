Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in Schwimmhalle

Sömmerda (ots)

Einbrecher hatten es auf die Sömmerdaer Schwimmhalle in der Weißenseer Straße abgesehen. In der Nacht zu Dienstag beschädigten sie das Schloss einer Notausgangstür. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Einbrecher die Schwimmhalle jedoch nicht. Der entstandene Schaden an der Tür wurde auf 50 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0042168 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (DS)

