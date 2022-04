Polizei Köln

POL-K: 220420-3-K Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin in Köln-Porz

Köln (ots)

Nach einer Kollision mit einer 19 Jahre alten Fußgängerin am Gründonnerstag (14. April) auf der Hauptstraße in Köln-Porz sucht die Polizei nach einem flüchtigen Radfahrer. Nach aktuellen Erkenntnissen war der etwa 1,70 Meter große und dunkelhaarige Mann gegen 20.30 auf dem Radweg unterwegs, als die 19-Jährige diesen in Höhe eines Fußgängerüberwegs in Höhe der Hausnummer 336 überqueren wollte. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß fuhr der Gesuchte, der eine dunkle Jeans und eine schwarze Jacke trug, in Richtung Zündorf davon. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder die Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (al/cs)

