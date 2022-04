Polizei Köln

POL-K: 220421-2-LEV Autofahrerin fährt mit mehr als 2,6 Promille gegen VW Jetta - Drei Menschen schwer verletzt

Köln (ots)

In Leverkusen-Manfort ist am Mittwochmittag (20. April) eine Autofahrerin (55) mit mehr als 2,6 Promille nahezu ungebremst in die Kreuzung Gustav-Heinemann-Straße /Kalkstraße gefahren und mit einem aus Richtung Schlebusch kommenden VW Jetta zusammengestoßen.

Zeugenaussagen zufolge soll die Leverkusenerin gegen 13 Uhr bei "Rot" aus Richtung Kalkstraße in die Kreuzung gefahren sein, wo sie mit der Fahrerseite des stadteinwärts fahrenden VW kollidierte.

Rettungskräfte befreiten einen 88 Jahre alten Mann und seine Ehefrau aus dem Wrack des VW Jetta und brachten sie sowie die stark alkoholisierte Opel-Fahrerin schwerverletzt in eine Klink. Dort ordneten die Beamten bei der 55 Jahre alten Frau die Entnahme von zwei Blutproben zum Nachweis von Alkohol an, nachdem sie zuvor während der Unfallaufnahme in der Mittelkonsole und im Kofferraum des Astra mehrere geöffnete Sektdosen gefunden hatten. Der 55-Jährigen droht nun die Entziehung ihrer Fahrerlaubnis. (al/as)

