BPOL NRW: Bundespolizei will Mann aus dem Gleis helfen und wird angegriffen

Heute in den frühen Morgenstunden entdeckte eine Streife der Bundespolizei einen Mann im Gleisbereich des Kölner Hauptbahnhofs. Der Mann wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizisten und leistete schließlich Widerstand.

Am 29.06.2023 gegen 02:30 Uhr sahen Einsatzkräfte der Bundespolizei an Gleis 4 einen Mann im Gleisbett. Zurück am Bahnsteig sprachen sie den unkooperativenen Mann an, der sich vor Ort nicht ausweisen wollte. Auf dem Weg zur Dienststelle sperrte er sich und versuchte sich mehrfach loszureißen - im Gerangel verletzte sich ein Bundespolizist am Arm.

Auf der Dienststelle beruhigte sich der 33-jährige leicht alkoholisierte Pole, sodass er mit einer Strafanzeige wegen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" und einer Ordnungswidrigkeit wegen des Betretens der Gleise entlassen werden konnte.

