POL-MA: Mannheim: Seniorin aus der Mannheimer Innenstadt vermisst

Mannheim (ots)

Eine 84-jährige Frau wird seit Mittwoch vermisst. Die Seniorin wurde zum letzten Mal um 12 Uhr in einer Pflegeeinrichtung in E6 gesehen. Sie ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 84-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Sie wird als knapp 155 cm groß und mit kräftiger Statur, kurzen grauen Haare und braunen Augen beschrieben. Sie trägt ein hellgraues Kleid. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist sie mit einem schwarzen Rollator unterwegs.

Die eingeleiteten Suchmaßnahmen blieb bislang ohne Erfolg, weshalb ein Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Spürhund zur Unterstützung angefordert wurden.

Falls die Gesuchte angetroffen werden sollte, wird darum gebeten, die Polizei über das kriminalpolizeilichen Hinweistelefon 0621-174-4444 oder den Notruf 110 zu verständigen. Selbstverständlich kann man sich mit Hinweisen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

