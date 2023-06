Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Insel Rügen (ots)

Auf der L29 in der Ortschaft Poseritz kam es am 17.06.2023 gegen 18:03 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. An der Einmündung Stralsunder Straße in Poseritz bog die 18-Jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW Golf auf die L29 nach links in Richtung Garz ab. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 31-Jährigen deutschen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Kradfahrer wurde in Folge des Verkehrsunfalls schwer verletzt und wurde in das Klinikum nach Stralsund gebracht. Die PKW-Fahrerin wurde leichtverletzt. Das Krad war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle transportiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Unfallstelle war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde vollgesperrt. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

