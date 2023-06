Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der Insel Rügen schwerverletzt (Landkreis Vorpommern- Rügen)

Sassnitz (ots)

Am 17.06.2023 gegen 14:50 Uhr befuhr ein 51- jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Motorrad Suzuki die B 96 aus Richtung Lietzow kommend in Richtung Sagard. An der Ampelkreuzung B 96/B96b musste ein vor dem Motorrad fahrender PKW verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Motorrades erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW auf. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in das SANA Krankenhaus nach Bergen verbracht. Am Motorrad und an dem PKW entstand ein Gesamtschaden von 3000 EUR.

