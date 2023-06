Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf auf der BAB 20 Nähe AS Neubrandenburg Nord

Altentreptow (ots)

Am 16.06.2023 um 13:45 fuhr der 41-jährige deutsche Fahrer eines Kleintransporters auf der BAB 20 aus Richtung AS Neubrandenburg Nord kommend in Fahrtrichtung AS Neubrandenburg Ost ( Stettin). Im Moment eines Sekundenschlafes fuhr der Fahrzeugführer vom Lastfahrstreifen über den Standstreifen in die Bankette. Dort überfuhr der Fahrer dann mit ungebremster Geschwindigkeit eine ca. 3 m hohe Böschung und durchbrach anschließend den Wildschutzzaun. Auf dem weiter angrenzenden Brachland kam das Fahrzeug 26 Meter seitlich zur Autobahn zum Stehen. Dabei wurde der 31-jährige deutsche Beifahrer verletzt. Zur Landung des Rettungshubschraubers und dem Einsatz eines RTW musste die BAB 20 kurzzeitig voll gesperrt werden. Danach konnte der Richtungsverkehr über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 4000,- EUR. Das nicht fahrbereite Fahrzeug wurde in eigner Zuständigkeit geborgen. Dem Baulastträger ist ein Schaden von ca. 1000,- EUR an der Bankette, Böschung und Wildschutzzaun entstanden. Die schwerverletzte Person wurde mit dem RTW ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht.

