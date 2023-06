Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf zu einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung auf der L30 zwischen Juliusruh und Altenkirchen

Insel Rügen (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung gegen eine 61- jährige Deutsche aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines schwarzen Pkw Chrysler Voyager am 15.06.2023, gegen 19:15 Uhr die Landesstraße 30, als sie offenbar zwischen den Ortschaften Juliusruh und Altenkirchen eine auffällige Fahrweise zeigte. Im Zuge der Fahrt kam das Fahrzeug offenbar mehrfach von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mindestens einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Ohne zu stoppen setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Altenkirchen fort. Dabei wurden augenscheinlich auch zwei Radfahrer gefährdet, die sich auf der L30 befanden und dem Fahrzeug ausweichen mussten. Die betroffenen Radfahrer sowie weitere mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sassnitz unter der Rufnummer 038392 / 3070 zu wenden. Bei der 61-Jährigen wurde eine doppelte Blutrprobenentnahme durchgeführt, da sie einen Atemalkoholwert von 2,59 Promille aufwies. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Frau dauern gegenwärtig an. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell