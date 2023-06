Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 192 bei Richtenberg, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen (ots)

Am 14.06.2020 gegen 02:00 Uhr ereignete sich auf der L 192, kurz hinter dem Ortsausgang Richtenberg in Fahrtrichtung Müggenhall ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Ein 23-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis V-R befuhr die L 192 aus Richtung Stralsund in Richtung Tribsees. Kurz hinter dem Ortsausgang Richtenberg kam dieser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und ein Verkehrszeichen. Anschließend stürzte der Fahrer und verletzte sich schwer. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Das Motorrad vom Typ Suzuki war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und der notwendigen Versorgung des Verletzten an der Unfallstelle vorbei geleitet. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Motorrad nicht zugelassen und versichert und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Kriminalpolizei wird die weitere Ermittlungen dazu durchführen.. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

