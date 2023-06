Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Pasewalk - LK V-G (ots)

Am 12.06.2023 um 18:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Kradfahrer mit seiner Ducati die K91 aus Richtung B104 in Richtung Krugsdorf. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Dacia bog nach rechts auf die K91 aus Richtung Neu-Polzow kommend ein, um anschließend nach ca. 10 Metern wieder nach links in Richtung Rothenburg abzubiegen. Beim Linksabbiegen der Pkw-Fahrerin befand sich der Kradfahrer bereits im Überholvorgang und konnte auf Grund überhöhter Geschwindigkeit einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr vermeiden. Der Kradfahrer kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des PKW und kam anschließend zu Fall. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer lebensgefährlich und musste zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg verbracht werden. Die 32-jährige Fahrerin des PKW und eins ihrer beiden mitfahrenden Kinder (10 und 7 Jahre alt) wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus Pasewalk wieder entlassen. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten musste die K91 für ca. 1 Stunde vollgesperrt werden. Ein Sachverständiger der DEKRA kam zum Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000,-EUR. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

