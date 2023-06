Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Waren (Müritz) schwer verletzt

Waren (Müritz) (ots)

Am 16.06.2023 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in Waren (Müritz) auf dem Schweriner Damm, Höhe Einmündung zur Eichholzstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 48 Jahre alte Radfahrerin befuhr den Radweg aus der Strelitzer Straße kommend in Richtung Schweriner Damm. Aus der Eichholzstraße wollte eine 52-jährige Frau mit ihrem PKW nach rechts in die Strelitzer Straße abbiegen und stieß dabei mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin kam zu Fall und verletzte sich im Bereich der rechten Schulter und der Rippen schwer. Sie kam mit einem RTW zur weiteren medizinischen Behandlung ins MediClin Müritz Klinikum Waren. Weiterhin entstand durch den Aufprall eine Sachschaden in Höhe von 400,- EUR.

