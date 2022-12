Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Gera stellt Randalierer

Gera (ots)

Gera: Nachdem Zeugen am frühen Donnerstagmorgen (08.12.2022) über den Polizeinotruf einen randalierenden Mann in der Theaterstraße meldeten, kamen gegen 02.00 Uhr mehrere Streifenwagen der Polizei Gera zum Einsatz. Den Beamten gelang es in der Folge, den Tatverdächtigen (25) auf dem Parkdeck eines Möbelgeschäftes zu stellen. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, beschädigte er zuvor die Eingangstür zu den Betriebsräumen eines Reinigungsdienstes. Zudem verschaffte er sich offensichtlich Zugang um Inneren des Möbelgeschäftes. Der Mann wurde in seitens der Beamten in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell