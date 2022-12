LPI-G: Ermittlungen nach Brand in Gera

Gera (ots) - Gera: Kurz vor 05:00 Uhr verschaffte sich am gestrigen Tag (06.12.2022) ein bislang unbekannter Mann unberechtigt Zugang zu einer umzäunten Pferdekoppel An der Elsteraue / Untermhäuser Straße in Gera. In der Folge näherte sich der Mann einem Pferd und verletzte dies. Anschließend flüchtete er unerkannt. Aufgrund einer vorhandenen Videokamera wurde das Geschehen aufgezeichnet. Seitens der Polizei erfolgt ...

mehr