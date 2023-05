Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufbruch eines Automaten

Altenkirchen (ots)

In der Zeit vom Mittwoch auf Donnerstag brechen unbekannte Täter mit Gewalt einen in der St.Wendeler Straße aufgestellten Cannabidiol- (CBD) Automaten auf. Neben dem entstandenen Sachschaden wurde der komplette Inhalt des Automaten entwendet. Insgesamt liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 06373 8220 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell