POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2307024

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht zu Sonntag (9. Juli 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Kurze Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter hierzu im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 7:45 Uhr am Sonntagmorgen die Haupteingangstür auf. Anschließend leerten sie noch zwei Spielautomaten und brachen die Kasse auf. Die Höhe des Beuteschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (7. Juli 2023) in die Büroräume einer Dachdeckerfirma an der Krummenweger Straße in Lintorf eingebrochen. Hierzu hebelten die Einbrecher ein Fenster im Zufahrtstor auf. Anschließend entwendeten sie einen Safe, welchen sie noch auf dem Hinterhof aufbrachen. Was alles entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt.

In der Nacht zu Montag (10. Juli 2023) sind bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände des Angerbads an der Lintorfer Straße sowie anschließend in die dortigen Mitarbeiterräume eingebrochen. Gegen 4:20 Uhr war der Alarm des Schwimmbads ausgelöst worden. Nachdem ein Berechtigter vor Ort den Einbruch feststellte, alarmierte dieser die Polizei, die jedoch leider keine Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung mehr antreffen konnte.

--- Erfolgsmeldung ---

Die Polizei konnte am Freitagmorgen (7. Juli 2023) ein mutmaßliches Einbrecher-Paar festnehmen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr ein 40-jähriger Ratinger sowie eine 35-jähriger Duisburgerin gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus am Fohlenweg in Lintorf verschafft. Hierbei waren sie von einem Zeugen beobachtet worden, der die Polizei alarmierte. Im Rahmen der Fahndung sowie der weiteren Ermittlungen geriet das bereits polizeilich in Erscheinung getretene Paar in den Fokus der Ermittlungen. Sie wurden während der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

--- Erkrath ---

In Hochdahl ist es am Freitag (7. Juli 2023) zu einem Blitzeinbruch in eine Wohnung an der Straße "Am Schimmelskämpchen" gekommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter im Zeitraum zwischen 10:25 Uhr und 10:45 Uhr die hölzerne Wohnungstür in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses auf, ehe sie dann anschließend die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

