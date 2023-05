Polizei Köln

POL-K: 230525-3-RBK/K Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach vermisstem 22-Jährigen - Bezüge nach Köln

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Seit Montag (22.05.) wird der 22-jährige Colin B. vermisst. Der Vermisste verließ an diesem Tag gegen 14:30 Uhr seine Wohnanschrift in Leichlingen, um mit der Bahn nach Köln zu fahren und dort im Volksgarten (Eifler Straße) spazieren zu gehen. In einem um 18:00 Uhr geführten Telefonat gab der Vermisste an, sich auf den Heimweg zu machen. Bislang ist er aber nicht nach Hause zurückgekehrt. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation kann eine Eigengefährdung des Vermissten nicht ausgeschlossen werden.

Colin B. ist circa 174 cm groß, von kräftiger Statur, hat einen nach vorne gebeugten Gang, dunkelblondes etwa fünf bis sechs Zentimeter langes Haar, braune Augen und einen Oberlippenbart. Er trug zuletzt einen weißen Pullover mit einem blau-gelben Balken quer über der Brust, eine dunkelblaue Jeans und blaue Turnschuhe.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/106447

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 oder dem kostenlosen Notruf 110 entgegen. (th)

