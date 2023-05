Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: LKW nach Unfall umgekippt

Bad Honnef, BAB3

Gegen 04:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Honnef zu einem LKW Unfall auf die BAB3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Dabei sollte ein LKW umgekippt und der Fahrer eingeschlossen sein. Ersteintreffende Einsatzkräfte konnten die Lage bestätigen. Der Fahrer des LKW befand sich noch im Fahrerhaus, konnte von den Feuerwehrleuten aber schnell gerettet werden und wurde dann an den Rettungsdienst übergeben. Der leichtverletzte Patient wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug war mit etwa 32t Klärschlamm beladen. Da der Tank mit dem Schlamm beim Unfall dicht blieb, stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz sicher und sicherten die Unfallstelle gegen den Verkehr ab. Im weiteren Verlauf wurde ein Fachunternehmen zur Unfallstelle gerufen, welches den Klärschlamm abpumpen sollte, damit der LKW dann geborgen werden konnte. In der Zwischenzeit begann die Straßenmeisterei mit der Reparatur der stark beschädigten Leitplanke. Die Autobahn wurde bis auf eine Fahrspur gesperrt. Im Laufe des Vormittages wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die weiteren Maßnahmen koordinierte. An der Einsatzstelle wurden die Einsatzkräfte vom DRK Bereitschaft Siebengebirge mit Heißgetränken und Brötchen versorgt. Insgesamt befanden sich 30 Kräfte der Feuerwehr Bad Honnef im Einsatz. Alarmiert war der Löschzug Aegidienberg, der ELW aus Rhöndorf und ein Fahrzeugalarm aus Bad Honnef. Einsatzleitung durch BI Sven Henning.

