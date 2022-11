Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Kabelverteilung im Keller eines Wohnhauses in Brand geraten

Bad Honnef, Kirchstraße, 19.11.2022, 10:35 Uhr (ots)

Um 10:35 Uhr am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Kirchstraße alarmiert. Vor Ort konnte eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Haus. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz in den Keller vor und fand ein Feuer im Bereich der Stromverteilung. Dieses konnte schnell gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Überdrucklüfter vorgenommen, mit dem der Rauch aus dem Gebäude gedrückt wurde. Alarmiert war der Löschzug Bad Honnef und der Einsatzleitwagen aus Rhöndorf mit insgesamt etwa 25 Einsatzkräften und Einsatzleitung durch StBI Frank Brodesser.

