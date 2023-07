Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Seniorenwohnheim mehrere Mitarbeiter-Spinte auf - Polizei bittet um Hinweise (22.07.2023)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag mehrere Spinte in einem Seniorenheim in der Freiburger Straße aufgebrochen und durchwühlt. Im Zeitraum zwischen 15.50 und 16.20 Uhr gelangte der Unbekannte über die Haupteingangstür in das Gebäude. Von dort begab er sich zunächst in die im Erdgeschoss befindlichen Umkleideräume und brach dort mehrere Spinte auf. Anschließend knackte er mehrere Vorhängeschlösser der Mitarbeiterschränke in der Umkleide im 2. Obergeschoss. Nachdem er sämtlichen Inhalt durchwühlte verließ er das Gebäude wieder über den Haupteingang und flüchtete mit einem dunklen Mountainbike mit Hörnern am Lenker in Richtung Steißlinger Straße/Georg-Fischer Straße.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 175 Zentimeter groß, kantige Gesichtsform, ungepflegter Dreitage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Basecap, einer großen Sonnenbrille, einem weißen oder blauen T-Shirt mit Schriftzug auf der Brust, einer langen schwarzen Jogginghose und schwarzen Sportschuhen. Auffällig war zudem ein Tattoo mit einem grünen Schriftzug über den gesamten rechten Unterarm.

Zeugen, denen der Unbekannte am Samstagnachmittag ebenfalls im Bereich des Seniorenheims auf der Freiburger Straße, oder im Bereich der Masurenstraße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

