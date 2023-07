Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Erneuter Einsteigediebstahl - Unbekannter steigt in Wohnung in der Leinerstraße ein (23.07.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind erneut unbekannte Täter über ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung eingestiegen. Gegen 02.45 Uhr gelangten die Einbrecher über ein geöffnetes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leinerstraße. Dort durchsuchten die Täter sämtlich Schränke und Schubladen und erbeuten dabei diverse Wertgegenstände. Als die Bewohnerin durch Geräusche erwachte, flüchteten die Unbekannten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Zudem weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin:

-Lassen Sie auch in heißen Nächten Fenster und Balkon- oder Terrassentüren nicht offenstehen!

-Schließen Sie ggf. die Rollläden, um einen ungehinderten Einstieg zu vermeiden!

-Seien Sie auch in vermeintlich schwerer erreichbaren Wohnungen, die nicht im EG liegen, vorsichtig!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell