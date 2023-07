Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen) Autofahrerin prallt in die Leitplanke

Zwei Personen leichtverletzt (23.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ist eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 33 bei Villingen, Höhe der Abfahrt zum Landratsamt, nach rechts von der Straße abgekommen. Eine 28-jährige Ford Kuga-Fahrerin kam auf der Fahrt in Richtung Bad Dürrheim Villingen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den heftigen Aufprall erlitt die Fahrerin, ebenso wie ein 43-jähriger Mitfahrer, leichte Verletzungen. Beide Insassen kamen mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik. Das Auto hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert, ein Abschleppdienst holte es an der Unfallstelle ab. Den Schaden an Ford und Leitplanke bezifferte die Polizei auf insgesamt über 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell