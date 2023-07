Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen) Audifahrer stiehlt Autoanhänger (24.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen gegen 6 Uhr in der Lichtensteinstraße einen Autoanhänger gestohlen. Der Unbekannte war mit einem grauen Audi unterwegs und klaute den vor dem Gebäude Nummer 67 abgestellten 750 KG-Anhänger der Marke "STEMA" mit dem amtlichen Kennzeichen "VS-ZP 329". Der Wert des Autoanhängers beträgt rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den vom Dieb benutzten grauen Audi geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

