Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Rauschgifthandel aufgeflogen

Friesenheim (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche wurden drei männliche Personen nach Verlassen einer Wohnung in Friesenheim von der Polizei kontrolliert. Die drei 31, 37 und 42 Jahre alten Männer aus dem südbadischen Raum führten in einem Eimer mehr als 2 Kilogramm Amphetamin mit sich.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Friesenheimer Wohnung wurden bei einer 38-jährigen Frau eine Vielzahl an unterschiedlichen Betäubungsmittel aufgefunden. Insgesamt waren es ca. 400 Gramm Haschisch, 550 Gramm Amphetamin, 60 Gramm Marihuana, 4 Gramm Kokain und 50 Ecstasy-Tabletten. Aufgefundene Verpackungsutensilien deuten auf einen vermutlichen Betäubungsmittelhandel hin. Zudem lagerten griffbereit zwei Teleskopschlagstöcke und eine Gasdruck-Pistole.

Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell