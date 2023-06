Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 05. Juni 2023, gegen 09:30 Uhr, kam eine Person bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1, Richtungsfahrbahn Osnabrück, im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-West ums Leben. Die Fahrbahn ist zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Ahlhorner Heide derzeit voll gesperrt.

Ein 41-Jähriger aus Langwedel befuhr mit seiner Sattelzugmaschine den rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Kurz hinter der Anschlussstelle Wildeshausen-West näherte sich der 41-Jährige einem Stauende, das sich aufgrund einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Ahlhorner Heide gebildet hatte, und fuhr nahezu ungebremst einem bereits am Stauende stehendes Wohnmobil auf. Da der 41-jährige Sattelzugfahrer noch versuchte nach links auszuweichen, stieß er zusätzlich mit zwei weiteren Sattelzugmaschinen, welche sich unmittelbar vor dem Wohnmobil befanden, zusammen. Der 60-jährige Wohnmobil-Fahrer sowie seine 60-jährige Beifahrerin, beide aus den Niederlanden, wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nachdem beide Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug gerettet werden konnten, erfolgte die sofortige medizinische Versorgung durch Besatzungen des Rettungsdienstes. Jedoch konnte der eingesetzte Notarzt bei dem Fahrer des Wohnmobils nur noch den Tod feststellen. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 41-jährige Unfallverursacher wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrer der weiteren Sattelzugmaschinen sowie eine Beifahrerin blieben unverletzt.

Zu dem entstandenen Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Am Wohnmobil entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Um den genauen Hergang des Verkehrsunfalls ermitteln zu können, wird die Unfallstelle ausgemessen. Hierfür wird der betroffene Bereich der Autobahn 1 noch voraussichtlich bis in den Abendstunden gesperrt sein. Zudem ist eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich.

