POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 04. Juni 2023, gegen 18:20 Uhr, überquerte eine 89-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee an einer Fußgängerfurt an der Grüppenbührener Landstraße in Gaderkesee die Fahrbahn und wurde dabei von dem bevorrechtigten Pkw Hyundai einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Lemwerder erfasst. Die Seniorin stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt.

