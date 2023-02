Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschen Dokumenten unterwegs

Baden-Baden (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern Morgen am Bahnhof in Baden-Baden eine gefälschte griechische Identitätskarte sichergestellt. Gefunden wurde diese bei einem 36-jährigen georgischen Staatsangehörigen, welcher am Bahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Der Mann gab zunächst an Ukrainer zu sein und am Vortag über Polen nach Deutschland eingereist zu sein. Er sei zuvor in der Ukraine gewesen und vor dem Krieg geflohen. Weiter gab er an keinerlei Ausweisdokumente mit sich zu führen. Er wurde zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle gebracht. Dort wurde bei der Durchsuchung ein georgischer Reisepass, eine georgische Identitätskarte und ein georgischer Führerschein aufgefunden. Weiterhin fanden die Beamten auch eine gefälschte griechische Identitätskarte auf. Er gab an, das Dokument in der Ukraine für 500 Dollar gekauft zu haben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er zu seiner zuständigen Ausländerbehörde entlassen, welche die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen übernimmt.

