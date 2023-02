Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Urkundenfälschungen innerhalb weniger Minuten

Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben gestern innerhalb von fünf Minuten zwei Urkundenfälschungen festgestellt. Zunächst wurde am Grenzübergang in Iffezheim ein 34-jähriger georgischer Staatsangehöriger einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der Mann legte zur Kontrolle einen georgischen Reisepass und einen georgischen Führerschein vor. Bei genauer Inaugenscheinnahme der Dokumente stellten die Beamten am Führerschein Fälschungsmerkmale fest. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er bekommt zudem eine Einreisesperre für Deutschland für zwei Jahre und wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben. Kurze Zeit danach kontrollierten die Beamten, ebenfalls am Grenzübergang Iffezheim, einen 19-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Er wies sich in der Kontrolle unter anderem mit einem spanischen Führerschein aus, welcher ebenfalls Fälschungsmerkmale aufwies. Auch dieser gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten ebenfalls mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell