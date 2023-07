Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen) Ohne Führerschein auf dem Motorroller unterwegs (24.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Motorrollerfahrer ist am frühen Montagmorgen gegen Mitternacht in der Jakob-Kienzle-Straße in eine Polizeikontrolle geraten. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer keinen Führerschein für das Zweirad besitzt. Er musste das Gefährt abstellen und muss mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Den Besitzer des Rollers zeigten die Polizisten ebenfalls an, da er es zuließ, dass der 30-Jährige gefahren ist, ohne im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

