POL-PPWP: Hilferufe im Wohngebiet

Kaiserslautern (ots) - Ein Pkw wurde in der Nacht zu Donnerstag auf dem Betzenberg geknackt. Ein 24-Jähriger parkte das Auto den Abend zuvor in der Kantstraße. Am folgenden Morgen stellte er fest, dass die Beifahrertür leicht geöffnet war. Ebenso war der komplette Pkw durchwühlt. Der Halter informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |ksr Kontaktdaten für ...

mehr