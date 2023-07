POL-KN: (VS-Schwenningen) Sinnlose Zerstörungswut in einer Kindestagesstätte (23.07.2023)

Rottweil / Lkr. Rottweil (ots) - In der Zeit von Samstag (22.07.23, 16 Uhr) bis Sonntag (23.07.23, 7 Uhr) ist das Alte Feuerwehrhaus in der Schlachthausstraße in Rottweil beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter beschädigten and diesem eine Hallentür. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rottweil unter ...

