Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. TUT) - Unfallflucht auf Parkplatz in der Europastraße, Zeugen?

Spaichingen / Lkr. TUT (ots)

Samstag hat sich in Spaichingen auf dem Parkplatz in der Europastraße 2 eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen 16:45 Uhr beim Ein-/Ausparken gegen einen geparkten VW-Passat und fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am schwarzen VW sind bläuliche Lackspuren zu erkennen. Am VW entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei Spaichingen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter 07424 9318-0 entgegen.

