Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach

Kreis Rottweil) Erneut Betrug durch sogenannten "Falsche Polizeibeamten" (19.07.2023)

Lauterbach (ots)

Mit der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" haben Betrüger am Mittwochnachmittag eine Seniorin in Lauterbach um ihr Erspartes gebracht. Ein angeblicher Polizeibeamter rief eine über 70 Jahre alte Frau an und behauptete die gängige Geschichte, dass es eine Einbrecherbande auf ihre Wertsachen abgesehen hätte. Anschließend fragte der Anrufer, ob sie Wertgegenstände zu Hause habe, was die Angerufene bejahte. Dann überredete sie der Betrüger, dass die Seniorin ihr Bargeld an einen "Kollegen" übergeben soll, damit dieses überprüft werden könne. Die arglose Seniorin übergab dann tatsächlich kurze Zeit später einen Geldbetrag in niedriger fünfstelliger Höhe an einen Komplizen des Anrufers an ihrer Haustür.

Zum Geldabholer liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, 18-20 Jahre alt, dunkler Vollbart. Der Tatverdächtige trug eine weiße Schildkappe sowie ein weißes Nike T-Shirt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr im Bereich Hölzle / Benatweg / Imbrand verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere auch mit auswärtigem Kennzeichen, beobachtet haben, sich unter der Tel. 07721 6010 zu melden.

