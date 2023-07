Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen - Landkreis Rottweil) Arbeiten mit einem Heißluftgerät verursachen Feuer an einem Dachstuhl (22.07.2023)

Wellendingen (ots)

In der Frittlinger Straße in Wellendingen geriet am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Dach in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell bekämpft werden und ein größeres Ausmaß verhindert werden. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass mit einem Heißluftgerät an einem Dach gearbeitet wurde. Dadurch kam es zu einem Schwelbrand in der Außendämmung des Daches, was zu einer starken Rauchentwicklung führte, erste eigene Löschversuche scheiterten. Die Feuerwehr konnte nach Abtragen von Ziegeln die versteckten Glutnester lokalisieren und endgültig ablöschen. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 30 bis 50 000 EUR liegen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Während der Einsatzzeit war die Frittlinger Straße für den gesamten Verkehr gesperrt.

