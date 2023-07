Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Landkreis Rottweil) Brennende Papiertonne beschädigt Fassade - Zeugenhinweise erbeten (22.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 18.15 Uhr in Oberndorf im Hafenmarkt zu einem Brand einer Papiertonne. Diese stand direkt an einer Fassade, so dass durch das Feuer auch die Fassade beschädigt wurde. Die Polizei geht aktuell von einer Brandstiftung aus und sucht Zeugen, welche zum Zeitpunkt des Brandes Personen im Bereich des Hafenmarktes 4 gesehen haben. Der Brandschaden wird auf ca. 6000.- EUR geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter 07423/81010 entgegen.

