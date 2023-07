Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen/BAB A81 - Lkr. Konstanz)Fahrspurwechsel führt zu einer Kettenreaktion - Zeugenhinweise erbeten (22.07.2023)

Mühlhausen-Ehingen/ BAB A81 (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der Bundesautobahn A81 bei Mühlhausen-Ehingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Gegen 10.37 Uhr kam es auf der Fahrbahn von Stuttgart kommend kurz vor dem Kreuz Hegau zu einem Fahrspurwechsel von der linken auf die rechte Fahrspur. Dieser Fahrspurwechsel eines unbekannten Fahrzeuges veranlasste ein weiteres unbekanntes Fahrzeug zu einer Vollbremsung bis zum Stillstand. Drei weitere Fahrzeuge dahinter wichen aufgrund des stehenden Pkws nach links aus, um ein Auffahren zu verhindern. Hierbei kollidierten zwei Fahrzeuge seitlich und das dritte Fahrzeug wurde ebenfalls touchiert. In einem Fahrzeug erlitten zwei Insassen leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Klinikum verbracht. Der Gesamtschaden beziffert die Polizei auf ca. 23 200.- EUR. Über die beiden Fahrzeuge, welche die Kettenreaktion auslösten, sind keine Erkenntnisse vorhanden. Mögliche Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733/99600 in Verbindung zu setzen.

