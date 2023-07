Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl von vier hochwertigen Autorädern (21.07.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, haben Diebe in der Max-Planck-Straße an einem vor einem Autohaus abgestellten VW Tiguan dessen vier Räder gestohlen. Die Unbekannte bockten den Wagen auf und stahlen dessen kompletten Radsatz im Wert von knapp 4.000 Euro. Durch das unsachgemäße Aufbocken brach eine Schwellerleiste des VW, wodurch zusätzlicher Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

