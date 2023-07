Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (20.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 einen Unfall verursacht. Ein 54-jähriger VW Scirocco-Fahrer fuhr in Richtung Bad Dürrheim und geriet unmittelbar vor der Kreuzung der B 27 / B 33 nach links in die Mittelleitplanke. Der Fahrer wollte anschließend zu Fuß flüchten, mehrere Verkehrsteilnehmer konnten ihn jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe und er musste seinen ihren Führerschein bei der Polizei in Verwahrung geben. Die Feuerwehr musste sein schwer beschädigtes und in der Leitplanke verkeiltes Auto bergen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell