Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf Parkplatz eines Baumarktes (18.07.2023)

Schramberg (ots)

Bereits am Dienstag hat ein Unbekannter gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schiltachstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte stieß mit seinem Auto gegen einen geparkten KIA Stonic und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden am linken Vorderrad in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 entgegen.

