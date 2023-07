Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen

Kreis Rottweil) Kind bei Unfall leicht verletzt (20.07.2023)

Wellendingen (ots)

Am Donnerstagmittag hat sich in Wellendingen gegen 13.30 Uhr in der Längendornstraße ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Kind leichte Verletzungen zugezogen hat. Eine 8-Jährige fuhr mit einem Rad auf dem Gehweg der Straße in Richtung Brunnenstraße. Dabei erfasste sie eine 55-jährige KIA-Fahrerin, die aus einer Garagenausfahrt auf die Straße einbog. Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell