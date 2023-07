Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Polizei sucht Zeugen (19.07.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr hat ein Unbekannter eine Unfallflucht begangen. Eine Autofahrerin war mit einem Opel Astra auf Einkaufstour und dabei in mehreren Einkaufsmärkten im Gewerbegebiet "Lachengrund" unterwegs. Sie parkte ihr Auto dort auf mehreren verschiedenen Parkplätzen und erst nach Beendigung der Einkäufe bemerkte sie an ihrem Opel eine Beschädigung rechts an der vorderen Stoßstange. Wo genau ihr geparktes Auto Schaden nahm, konnte die Geschädigte deshalb nicht sagen. Der Blechschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 entgegen.

