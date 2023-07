Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr an der Waldheimsiedlung - Rollerfahrer leicht verletzt (21.07.2023)

Singen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr an der Waldheimsiedlung am Freitagmorgen. Gegen 6 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Roller von der Waldheimsiedlung geradeaus über den Kreisverkehr in Richtung Robert-Gerwig-Straße. Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger mit einem Kia aus Richtung des Einkaufszentrums kommend in den Kreisverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kia und dem vorfahrtsberechtigten Roller. Der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

