POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein hochwertiges Pedelec ist am Donnerstag, 06. Juli 2023, in der Fährstraße in Nordenham entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Geschädigte stellte das rot-schwarze Fahrrad des Herstellers Conway, Typ Cairon, um 14:20 Uhr im Bereich des Fähranlegers in Blexen ab. Als er um 17:20 Uhr zurückkehrte, war das verschlossene Fahrrad weg. Der Wert des Fahrrads wurde mit ungefähr 2.700 Euro angegeben.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

