Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Autobahn - 51-jähriger Kia-Fahrer verletzt (21.07.2023)

Singen (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau verletzt worden. Ein 51-jähriger Kia-Fahrer war auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Kurz nach dem Autobahnkreuz Hegau kam der Kia in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen in die Mittelleitplanke, schleuderte durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort war jedoch ausreichend. An dem Kia entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell