Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Fenster und Türen der Talwiesenhalle - Polizei sucht Zeugen (20./21.07.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag mehrere Fenster und Türen der Talwiesenhalle in der Doktor-Fritz-Guth-Straße mit Farbe beschmiert. Die Täter hinterließen auf drei Doppelflügeltüren und zwei Fenstern Schmierereien mit roter und schwarzer Farbe und schütteten zudem rote Farbe an mehrere Scheiben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Halle beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Verursacher der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

